Alunos da Uefs protestam para garantir direito a residência

Estudantes da Universidade Federal de Feira de Santana (Uefs) protestaram na manhã desta quinta-feira, 17, na altura do km-417 da BR-116, em Feira de Santana, cidade situada a cerca de 108 quilômetros de Salvador.

Durante a manifestação, os discentes não permitiram a passagem de veículos, ação que gerou congestionamento no local.

De acordo com informação da assessoria de comunicação da Uefs, o protesto foi motivado pelo medo de os universitários perderem o benefício da residência universitária (Resi).

"Os estudantes que necessitam do benefício ficaram temerosos com a possibilidade de corte de recursos, que poderia acometer o programa. No entanto, o benefício está sendo mantido pela universidade", informou o assessor de comunicação da Uefs, Everaldo Góes.

Conquista

A residência universitária da Uefs é resultado de lutas estudantis para garantir uma alternativa de moradia para universitários oriundos de outros municípios da Bahia. O objetivo é oferecer condições de permanência aos alunos que possuem baixa renda.

Para terem direito a ingressar na Resi, os estudantes passam por uma "investigação social" que avalia se estes se adequam aos critérios da reitoria para participar do programa. Lá, além do alojamento, eles contam com café da manhã, almoço e jantar oferecidos gratuitamente pela Uefs.

A estrutura física da Resi comporta 156 vagas e é composta de 40 dormitórios, dos quais quatro destinados a portadores de necessidades especiais; banheiros; cozinha; refeitório; dispensa; sala de TV e estudo e área de serviço. A casa possui também regimento interno que estabelece as regras de funcionamento.

