Os alunos da rede estadual voltam às aulas nesta segunda-feira, 9, em toda a Bahia. O Ano Letivo de 2015 começou mais tarde do que a programação da rede municipal e privada por conta de atraso no calendário de 2014. Mais de 864 mil estudantes se matricularam nos colégios estaduais esse ano.

O Ano Letivo foi aberto oficialmente durante uma cerimônia no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, a Escola Parque, na Caixa D'Água, em Salvador. O governador Rui Costa e o secretário da Educação Osvaldo Barreto participaram do evento.



Quem ainda não se matriculou pode fazer o procedimento em qualquer escola da rede estadual, de acordo com a assessoria da Secretaria de Educação da Bahia.

