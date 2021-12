Alunos da rede estadual começam curso técnico em administração pelo Sebrae

A parceria entre a Secretaria da Educação do Estado da Bahia e o Sebrae-Minas Gerais promoveu, nesta terça-feira, 15, a primeira aula do curso técnico de nível médio em administração, da rede estadual. O programa, que visa à formação empreendedora e cidadã do estudante, ocorre no Centro Estadual de Educação Profissional (Ceep), em Água de Meninos.

O curso terá 150 beneficiários, porém, de acordo com o superintendente de Educação Profissional e Tecnológica, Durval Libânio, a perspectiva é de expansão. “A ideia é, também, tentar a implantação do curso a distância. Hoje, temos 160 municípios com educação profissional”, afirma.

As aulas serão ministradas pela Escola de Formação Gerencial (EFG) do Sebrae- Minas Gerais, que possui 12 escolas no Brasil e mais de 12 mil estudantes formados.

O empresário mineiro Frederico Amorim 30 anos, é um dos exemplos. “Eu comecei sem saber o que era empreendedorismo, mas tinha boas ideias e comecei meu negócio de sanduíche natural, me aprimorando no Núcleo de Empreendedorismo Juvenil”. A estimativa é que, até 2018, sejam investidos mais de R$ 10 milhões no projeto, que tem meta de formar 50 mil jovens.

Interação

“Envolver a escola com a comunidade é fundamental para permitir o encontro da vocação do cidadão e possibilitar a educação para a vida”, disse o secretário da Educação, Walter Pinheiro.

Para o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, “Em momentos de dificuldade financeira o empreendedorismo é a alternativa para que as pessoas possam continuar a vida independente do emprego”.

Um dos 150 estudantes do curso de administração do Ceep, Danilo Ramos acredita que é uma boa oportunidade. “É importante entender esse pilar da sociedade que é a administração. Alguns irão para o setor social, empresarial, público. A visão é de poder ter uma profissão para o futuro”.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo