Alunos baianos representam o Brasil em feira internacional

Quando os estudantes Marcos Felipe, João Vitor e Gabriel Negrão entraram no ensino médio não imaginavam que, anos depois, estariam representando o Brasil nos Estados Unidos na Intel International Science and Engineering Fair (Isef), a maior feira de pesquisa pré-universitária do mundo. Os três serão os únicos baianos no evento.

Foram aprovados para participar da feira dois projetos, o primeiro de Gabriel Negrão, que trabalha com a utilização da casca de laranja para ajudar a desenvolver uma substância que altera a velocidade de uma reação. A pesquisa pode ser utilizada na indústria farmacêutica futuramente.

Descoberta

Já a dupla Marcos Felipe e João Vitor trabalha com uma alga que reduz a concentração de CO2 no ambiente. O resíduo ainda poderia ser usado como matéria prima para a produção de sabão. Os jovens de 18 anos fazem parte da Rede Sesi de Educação e participam do programa de Iniciação Científica Júnior da instituição.

De acordo com o coordenador do projeto, Fernando Moutinho, o objetivo da iniciação é trabalhar o conhecimento para a futura vida acadêmica deles.

Para Marcos, o primeiro evento internacional vai expandir ainda mais os horizontes. "É uma bagagem muito boa, ter esse contato e interagir com pesquisadores do mundo todo e trocar experiências", conta.

Os estudantes revelam que não querem fugir da área que pesquisam atualmente. Marcos e João e pretendem cursar engenharia química. Já Gabriel quer fazer graduação em química.

