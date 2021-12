Alunos armados são conduzidos à delegacia após briga em colégio

Quatro alunos foram conduzidos à delegacia, na manhã desta quinta-feira, 6, após se envolverem em uma briga fora do Colégio Reitor Edgard Santos, na cidade de Itamaraju (distante a 620 km de Salvador).

De acordo com o site Cocobongo, os policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) informaram que encontraram com dois jovens uma arma de fogo "garrucha" e uma arma branca tipo "faca", nas proximidades da unidade de ensino que fica no bairro BNH.

Ainda conforme a publicação, os menores estão em conflito desde o início do ano, mas não há informações sobre as motivações.

