Aluno é detido após ameaçar cometer atentado em escola na Bahia

Um estudante de 18 anos foi detido na tarde de segunda-feira, 25, por uma equipe de Ronda Escolar da 64ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM-BA) após divulgar uma mensagem, por meio de seu perfil nas redes sociais, que cometeria um atentado no Colégio Estadual Gastão Guimarães, localizado em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador).

Conforme informações do site Folha do Estado da Bahia, após tomar conhecimento das mensagens, a vice-diretora da unidade de ensino, Érica Almeida, suspendeu as aulas e acionou a polícia. O aluno também chegou a divulgar a mensagem pelo Whatsapp.

Ao ser encaminhado para delegacia, o estudante alegou que tudo não passou de uma brincadeira e que estava arrependido. O telefone dele foi apreendido para averiguação.

