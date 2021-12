Aluno é baleado em frente a escola pública em Ubatã

Um aluno foi baleado por volta das 9h da manhã desta quinta-feira, 27, em frente à Escola Estadual Luiz Viana Netto, localizada no bairro Esperança, em Ubatã ( a 367 km de Salvador).

De acordo com informações de testemunhas ao site Ubatã Notícias, dois homens, que estavam a pé, atiraram contra um rapaz identificado pelo prenome de Tchubiru, que passava próximo à escola, mas não conseguiram atingi-lo.

Um dos tiros pegou no braço esquerdo do estudante de 16 anos, que estava em frente à unidade de ensino. Um para-brisa traseiro de um veículo Palio que trafegava no local também foi atingido.

Populares socorreram o aluno, que não teve seu nome revelado, ao Hospital César Monteiro Pirajá, onde recebeu atendimento médico.

Viaturas da Polícia Militar realizaram buscas na localidade, mas não conseguiram prender os autores dos disparos.

