Aluno de Simões Filho ganha ouro na Olimpíada de Matemática

Aluno do IFBA Simões Filho, Yure Carneiro de Oliveira, 17 anos, do 3° ano de Eletromecânica, foi medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 2012 (OBMEP).

Yure vai receber a medalha acadêmica em cerimônia a ser realizada dia 19 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Os vencedores de cada Estado receberão a medalha das mãos da presidente Dilma Roussef.

Nos últimos anos, Yure tem se destacado como o maior medalhista em olimpíadas acadêmicas da Bahia, com nada menos que 20 medalhas e 3 Menções Honrosas obtidas em competições de Física, Matemática e Astronomia, desde 2009.

Ele é um dos 200 estudantes brasileiros - oriundos de escolas públicas e privadas - a concorrer a 10 vagas na Olimpíada Internacional de Astronomia, a ser realizada na Grécia, em julho deste ano.

Oriundo de família humilde, Yure diz não ter segredos em seus métodos de estudo. Tímido, ele não demostra muita euforia com a honra recebida: "Estou muito tranquilo com a premiação, e com a presença da presidente. Já era algo esperado", disse.

