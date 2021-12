Aluna de 14 anos agride diretora após ter celular confiscado

Uma estudante de 14 anos do Colégio Municipal de São José do Jacuípe (a 295 km de Salvador), agrediu a diretora da unidade de ensino após ter o celular confiscado pela profissional. Um vídeo gravado por um aluno mostra as agressões (veja abaixo).



A jovem, que cursa a 6ª série, teve seu aparelho recolhido na sexta-feira, 23, quando, segundo a diretora, descumpriu orientação da mesma que já havia alertado a menina a não usar o telefone durante a aula. Na sexta, a adolescente ainda procurou pela profissional que já tinha ido embora.



Na segunda, 30, a aluna pediu o celular de volta, mas recebeu a notícia de que só teria o aparelho entregue em um prazo de 30 dias. Essa informação foi o bastante para deixar a jovem irritada. Ela partiu para cima da diretora com tapas e puxões de cabelo. Alguns sites circulam a notícia de que a menina teria sido expulsa da escola após o ocorrido.



A diretora denunciou o caso à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar. Uma tia da menina já prestou esclarecimento à polícia. A reportagem do Portal A TARDE não conseguiu contato com a delegacia do município.

