Alterações em linhas metropolitanas são adiadas para segunda

A alteração nas dez linhas de ônibus metropolitanos que trafegam em Salvador, prevista para começar nesta quarta-feira, 25, foi adiada para a próxima segunda, 30. As mudanças, segundo o governo do estado, visam ampliar a integração com o metrô.

Com isso, os trajetos que circulam nas avenidas Prof. Pinto de Aguiar (Patamares) e Jorge Amado (Imbuí) terão itinerários e pontos finais alterados. Os ônibus continuarão com rota na orla.

Segundo o secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, a decisão de adiar é decorrente das dúvidas geradas após o anúncio da modificação.

"Houve interpretações equivocadas que geraram dúvida, como a circulação de notícias de que algumas linhas seriam extintas e de que pessoas perderiam seus empregos. Isso não é verdade”, explicou Dauster, em nota divulgada pela assessoria de comunicação.

Ainda de acordo com o secretário, as modificações devem reduzir o tempo de espera nos pontos de ônibus na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e diminuir o tempo de viagem com a integração com o sistema metroviário, além de melhorar a mobilidade da capital, com a redução do trajeto de algumas linhas de ônibus.

adblock ativo