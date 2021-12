Alfa & Beto é mantido até estudo de decisão do MP

Em nota divulgada nesta segunda-feira, 6, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que vai manter a aplicação do programa Alfa & Beto nas escolas de Salvador.

Segundo a nota, o programa será mantido até que a recomendação expedida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), na última sexta, 3, seja estudada pela Smed.

"A secretaria informa às escolas que enquanto a pasta e a Procuradoria do Município estudam a recomendação e respondem ao MP, está mantido o trabalho com o Sistema Estruturado, conforme cronograma já divulgado nas formações", diz um trecho da nota.

Ação - A recomendação, assinada em conjunto pelas promotoras de justiça Rita Tourinho e Patrícia Medrado, é baseada no entendimento de que os conteúdos do Alfa & Beto apresentam contradições. As promotoras também argumentam que o programa traz prejuízo à prefeitura.

As promotoras pedem a rescisão do contrato que implementa o Alfa & Beto nas escolas de Salvador e imediato ressarcimento de todo o dinheiro já pago à empresa AP Instituto Alfa & Beto.

Críticas - Caso a prefeitura não cumpra a recomendação, o MP pretende entrar com uma ação na Justiça para impedir a implantação do programa. Contratado pela prefeitura ao custo de R$ 12,3 milhões, sem licitação pública, o programa foi criticado pela APLB, sindicato que representa os professores.

A reclamação da APLB é que o material não respeita a individualidade dos alunos e contém ideias, em alguns textos, que podem ser consideradas racistas.

