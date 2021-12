Alagoinhas recebe 10 novos leitos de UTI em Hospital Regional

A licitação para reforma e ampliação do Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas (a 124 km de Salvador) foi assinada pelo secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, que esteve no município nesta quarta-feira, 8. O projeto contempla 10 novos leitos de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com informações obtidas pelo site Notícias de Alagoinhas, a proposta contará também com readequação do fluxo de atendimento, implantação do Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) e modificações na estrutura a fim de compatibilizar com o novo perfil assistencial.

O hospital atualmente conta com atendimento de urgência e emergência em regime de 24 horas nas especialidades de clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ortopedia, neurocirurgia e outras, contando também com atendimento ambulatorial, para uma região estimada em mais 500 mil habitantes.

