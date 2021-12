Alagoinhas confirma oito casos de febre amarela silvestre em macacos

O secretário estadual da Saúde, Fábio Villas-Boas, visitou nesta terça-feira, 7, o município de Alagoinhas (a 123 km de Salvador), onde foi confirmado por exames de laboratório que oito macacos mortos na zona rural estavam infestados com o vírus da febre amarela silvestre.

Embora não tenha nenhum caso notificado da doença em seres humanos na área do município, 100 mil doses extras da vacina foram encaminhadas para a secretaria de saúde da cidade, que já iniciou a vacinação, com grande procura por parte da população.

O distrito de Calu, na zona rural de Alagoinhas, onde os macacos infestados foram localizados, está recebendo uma atenção especial com a pulverização com inseticidas nas moradias próximas da região de mata, local onde vivem outros macacos, para diminuir a chance de contaminação da população.

Na zona rural e na urbana foi intensificado o combate também ao Aedes aegypti. “Um mosquito dos gêneros Haemagogus e Sabethes, contaminado pelo sangue de um macaco com o vírus, transmite a doença aos humanos. Já de um homem para outro, a contaminação acontece pelo Aedes aegypti, que também transmite chikungunya, zika e dengue”, alertou a enfermeira Sônia Machado.

Conforme Villas-Boas, este procedimento está sendo realizado também de forma preventiva em Araçás, pois existem regiões de mata contígua entre os dois municípios, que fazem divisa. Duas amostras de macacos mortos na região ainda aguardam retorno do Instituto Evandro Chagas, que é o laboratório referência do Ministério da Saúde para estes casos.

O secretário estadual da saúde ressaltou que diversas equipes estão trabalhando na tentativa de identificar como ocorreu a contaminação dos animais em Alagoinhas, pois o lugar onde os macacos foram encontrados fica a mais de mil quilômetros de lugares onde outros casos ocorreram.

Para o secretário, é importante o trabalho rápido e em conjunto com os municípios atingidos. Villas-Boas lembrou que, desde o início do ano, diversos órgãos da vigilância e saúde estão trabalhando no bloqueio vacinal nas regiões extremo sul, sudoeste e oeste, atingindo agora também a região de Alagoinhas.

Ocorrências

Na Bahia, conforme divulgado pela Secretaria da Saúde (Sesab), até o dia 1º de março de 2017, foram notificados 16 casos suspeitos em humanos nos municípios de Coribe (4), Feira de Santana (1), Ilhéus (1), Itamaraju (2), Itiúba (1), Mucuri (1), Nova Viçosa (1) e Teixeira de Freitas (3).

Os casos de Coribe e Mucuri, bem como dois de Teixeira de Freitas, já foram descartados nos exames de laboratório. Os demais continuam em investigação. Em fevereiro o estado tinha 11 casos notificados.

As ações preventivas na Bahia contra o vírus da febre amarela foram motivadas pelos casos de óbitos em estados como São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Os dois últimos fazem divisa com o território baiano.

Estratégia

Em Alagoinhas e nos demais municípios, as ações incluem o monitoramento nas áreas apontadas como prioritárias e adjacências, com a implantação de Salas Municipais de Coordenação e Controle, com a parceria e orientação da Superintendência Estadual de Vigilância Epidemiológica.

adblock ativo