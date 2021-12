Alagoinhas: bombeiros tentam controlar focos de incêndio

Durante a manhã deste sábado, 8, os bombeiros mantiveram o combate ao incêndio que destruiu cinco lojas no centro de Alagoinhas (a 110 km de Salvador) na sexta-feira, 7. Os profissionais passaram a madrugada fazendo o resfriamento e abriram um buraco na parede para liberar a fumaça e diminuir a temperatura no local.

De acordo com o soldado Júlio César, da assessoria do Corpo de Bombeiros, nesta manhã, os profissionais tentaram retirar os escombros para permitir a entrada no imóvel e a aproximação do foco do incêndio. De acordo com os bombeiros, a maior dificuldade é a quantidade de entulho que facilita a propagação do foco na parte de baixo das mercadorias.

Por conta do combate as chamas, parte do comércio está fechado, já que há risco de desabamento.

Incêndio

O fogo começou em uma livraria na rua Conselheiro Moura e se alastrou rapidamente. Ninguém ficou gravemente ferido. Dois proprietários de lojas passaram mal e foram levados ao Hospital Municipal Dantas Bião.

A Associação Comercial e Industrial de Alagoinhas (Acia) estimam prejuízos de cerca de R$ 10 milhões. Os imóveis mais atingidos foram a livraria e uma loja de utensílios, onde laje e paredes caíram. "O prejuízo foi de quase 100%. Nem sei calcular quanto dinheiro perdi", desabafou Ivanilson Gomes, o Gaúcho, dono de uma loja.

A Coelba desligou a rede elétrica da região, que foi isolada pela polícia, uma vez que a fumaça tomou conta de toda a vizinhança.



Vulnerável



Com uma viatura e seis homens, o posto do Corpo de Bombeiros de Alagoinhas ficou impotente para debelar as chamas - a cidade também não possui hidrantes.



O reforço veio de 20 carros-pipas cedidos pelo Exército, Sistema Autônomo de Água e Esgoto da cidade e de empresas da região que têm brigadas de incêndio. Quatro viaturas e homens do Corpo de Bombeiros de Feira de Santana foram deslocados para ajudar na operação.

Segundo o tenente-coronel Antunes comandante do 2º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar (2º GBPM), Alagoinhas conta com um subgrupamento há cerca de quatro anos. Segundo o oficial, a estrutura "está sendo ampliada gradativamente".

Com população de cerca de 153 mil habitantes, Alagoinhas tem média de um bombeiro para cada grupo de 25,5 mil pessoas, mais de quatro vezes a média do estado - que, por sua vez, é uma das piores do país.



Veja vídeo do incêndio:

Alean Rodrigues | Sucursal de Feira de Santana Alagoinhas: bombeiros tentam controlar focos de incêndio

