Ajudante de pedreiro é morto a tiro em Feira de Santana

O ajudante de pedreiro Jonatas dos Santos Gil foi morto a tiro no conjunto José Ronaldo, na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). De acordo com as informações do site Acorda Cidade, o jovem de 22 anos foi baleado no tórax, próximo do local onde morava. O crime foi registrado nesta terça-feira, 11.

O homem chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde passou por uma cirurgia. Ele, no entanto, não resistiu aos ferimentos. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas até o momento.

