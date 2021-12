Agronegócio baiano: Estado encerra 2020 com VBP de R$41,6 bilhões

O Estado da Bahia chega ao final de 2020 com Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 41,16 bilhões, de acordo com dados estimados a partir de informações de novembro, fornecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Logo, isso representa expressivo aumento de 13,05% em relação aos números de 2019, que chegaram aos R$ 36,40 bilhões.

O VBP do Brasil está estimado em R$ 885,8 bilhões, representando acréscimo de 15,1% sobre os números de 2019, que chegaram a R$ 769,8 bilhões. Dados do PIB dos municípios, divulgados pelo IBGE, demonstram um avanço considerável na descentralização da economia dos grandes centros, e parte disso deve-se ao crescimento da agropecuária, em um movimento que leva riqueza, emprego e renda ao interior, fixando o homem no campo e também atraindo mão de obra para cidades menores. Em 2020, as capitais brasileiras representavam 36,1% do PIB do país e já em 2018 essa participação tinha recuado para 31,8%.

Segundo recentes estudos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o agronegócio representa 23,4% do Produto interno Bruto (PIB) do estado. Ou seja, os negócios gerados no campo são responsáveis diretos por praticamente um quarto de todas as riquezas geradas na Bahia.

O MAPA estima que, em 2021, o Brasil irá superar a marca do R$ 1 trilhão de VBP, com um crescimento contínuo dos negócios do campo e melhora das finanças das pequenas cidades.

