Agronegócio baiano cresce de 11,2% no quarto trimestre de 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio baiano registrou expansão de 11,2% no quarto trimestre de 2020, na comparação com o mesmo trimestre de 2019. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 19, pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

No quarto trimestre de 2020, o PIB do agronegócio totalizou R$ 17,1 bilhões enquanto o PIB baiano fechou o trimestre em R$ 77,7 bilhões; com esses resultados, a taxa de participação do agronegócio na economia baiana alcançou 22,0%.

Com o resultado do 4º trimestre, o PIB do agronegócio baiano totalizou, em 2020, crescimento de 5,2% ante retração do conjunto total da economia baiana (-3,4%). Em termos de participação, a economia do agronegócio representou 23,8% do PIB baiano, com valor total de R$ 72,7 bilhões em 2020.

Ainda conforme a SEI, resultado mostra que o setor do agronegócio e, particularmente a produção agrícola, manteve a trajetória de expansão pela qual vem passando o segmento em oposição ao conjunto da economia baiana que no mesmo período registrou retração de -0,9%.

