Agricultura orgânica leva esperança a produtores

Aos 69 anos, Braulino Barros acorda cedo e pedala cerca de cinco quilômetros para vender coentro, hortelã, alface, cebolinha e couve nos condomínios residenciais de Jauá. Os produtos já ganharam o gosto dos fregueses por serem saudáveis, fresquinhos e produzidos de maneira 100% orgânica.

Braulino conta que, na horta dele, nada se perde. Folhas secas, cascas de fruta e até o esterco das galinhas são aproveitados como adubo.

Sozinho, ele cuida da pequena propriedade na zona rural de Camaçari (Grande Salvador), próximo a Vila de Abrantes. O trabalho é duro, mas ele não se queixa: "Estou forte. Minha mãe, de 90 anos, ainda pega na enxada".

Braulino é um dos cerca de 200 agricultores do Litoral Norte que participaram de programas de capacitação em agricultura orgânica. Os cursos foram oferecidos pela Concessionária Litoral Norte (CLN), por meio do programa Plante Saúde, implementado em 2006.

Segundo Juçara Freire, coordenadora de desenvolvimento socioambiental da empresa, o projeto surgiu a partir da percepção de que na região a agricultura tradicional foi perdendo destaque quando os empreendimentos imobiliários e hoteleiros começaram a expansão.

Entretanto, com o estímulo certo, a atividade poderia voltar a se desenvolver novamente. "Começamos a promover debates e capacitação sobre agricultura orgânica. O mais interessante é que a técnica permite que no próprio terreno seja possível encontrar as soluções para se trabalhar de maneira limpa, sem grandes investimentos", diz Juçara.

Na última sexta-feira, a empresa promoveu um encontro entre agricultores e representantes do Ministério da Agricultura, prefeituras de Camaçari e Mata de São João e outras entidades da área. A reunião aconteceu em Vilas do Abrantes.

Capacitação

A ideia dos cursos é que, aos poucos, os agricultores possam multiplicar o conhecimento aprendido para vizinhos e conhecidos. Foi o que aconteceu com José Marques, 63, que hoje é um ativista da agricultura orgânica.

"Além do alimento ser limpo e produzir saúde, a gente aprende muito sobre a natureza", conta.

Filho de agricultor, o eletrotécnico aposentado vive há mais de 20 anos na comunidade de Alameda do Rio, em Camaçari. Há cinco anos, produz frutas e hortaliças, além de mel.

Com outros quatro moradores da região, José costuma trocar experiências e informações para aprimorar o cultivo. "Tudo é um processo: desde o tratamento do solo até o fruto", contou.

