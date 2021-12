Agricultura Familiar de Juazeiro recebe recurso de mais de R$ 900 mil

A agricultura familiar do Território de Indentidade do Sertão São Francisco, no município de Juazeiro, vai receber um investimento no valor de R$ 902,4 mil. O anúncio do novo recurso foi feito nesta quarta-feira, 7, pelo governo do estado.

Na oportunidade também foram assinados dois convênios do projeto Pró-Semiárido com a Associação Cultural e Artística de Radiofusão Comunitária Sertaneja e a Associação de Mulheres Produtoras de Doces e Massas de Laginha.

adblock ativo