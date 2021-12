Agricultores fazem manifestação e fecham a BR-135

Trabalhadores rurais fecham a BR-135, na localidade de Coaceral, em Formosa do Rio Preto (cidade a 1002 quilômetros de Salvador). A manifestação acontece desde as 7h desta segunda-feira, 26.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as primeiras informações são de que o protesto acontece devido às más condições da rodovia, que fica na divisa da Bahia com o estado do Piauí.

Ainda segundo a PRF, uma viatura já está se deslocando até o local e, por conta da distância, ainda não há informações de quantas pessoas participam da manifestação.

