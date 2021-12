Agricultores familiares driblam a crise com delivery de licor na Bahia

Mesmo com as festas juninas suspensas devido à pandemia do coronavírus, cooperativas e associações de agricultura familiar encontraram no delivery um meio para comercializar licores de diversos sabores na Bahia.

Entre os grupos está a Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercurc), localizada no município de Uauá, no Sertão baiano. O coletivo produz licor artesanal de maracujá da caatinga e umbú.

A Cooperativa de Produção da Região do Piemonte da Diamantina (Coopes) produz o licor com o coquinho do sertão, o licuri, fabricado na Bacia do Jacuípe, e tem a sede no município de Capim Grosso. Além disso, eles fornecem com sabor amendoim, cajá e maracujá.

Ja a produção do licor de mel de cacau, é a novidade produzida pela Cooperativa de Serviços Sustentáveis da Bahia (Coopessba), de Ilhéus. no Sul da Bahia, e pela Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e Adjacências (Coopfesba) de Ibicaraí. Também são comercializados os sabores de jenipapo, gengibre, limão e maracujá.

Todas contam com o apoio do governo estadual, através da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública que está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Como adquirir

Os consumidores de Salvador podem adquirir os licores e outros produtos das cooperativas pelos canais de vendas na plataforma Balcão Online (balcao.online/coophub) e pela a startup baiana Escoar (www.escoarbrasil.com.br).

Outra opção é entrar em contato pelos telefones:

Coopercuc - (75) 99816-8503

Coopersabor - (75) 99892-0615

Coopfesba - Salvador (71) 99651-0703; Ibicaraí e Região Sul (73) 99967-9790

Coopessba - (73) 9138-4040

adblock ativo