Agressor é preso em flagrante e arma é apreendida em Ipiaú

Policiais militares prenderam Janderson Paulo Damascena dos Santos, conhecido como Jandinho, 22 anos, após receberem denúncias de populares de que Janderson estava agredindo transeuntes na rua Cantinho do Céu, na cidade de Ipiaú, a 353 km de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 15.

No momento de prisão, a polícia relacionou Jandinho com a autoria do roubo de um malote de uma clínica particular ocorrido no município no início deste mês. Após busca no local, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com seis munições intactas. Na delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

