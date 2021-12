Agnaldo Timóteo será transferido para hospital em Salvador

Internado no Hospital do Oeste, em Barreiras desde segunda-feira, 20, o cantor Agnaldo Timóteo, 82 anos, será transferido nesta terça, 21, para Salvador em uma UTI aérea. Ele estava na cidade de passagem para Santa Rita de Cássia, onde faria um show na noite de segunda.

Ele está com a saúde estável e, de acordo com o assessor e filho do artista, Márcio Timóteo, a transferência se dará não por um agravamento do quadro, mas por precaução, pois deve ser encaminhado a um hospital especializado em doenças do coração.

A previsão é que o embarque ocorra por volta das 13h. No entanto, não foi divulgado para qual hospital ele será encaminhado. Em salvador ele passará por novas avaliações e, dependendo do quadro, será liberado para seguir até São Paulo, onde já tem uma equipe de médicos que fazem o acompanhamento regular da sua saúde.

O cantor passou mal na segunda, 20, com um quadro de pressão alta. Atendido inicialmente por uma equipe do Samu, ele foi levado até a UPA, onde ficou internado por algumas horas, posteriormente transferido para o Hospital do Oeste.

O próximo show do artista está previsto para o dia 5 de junho, no Rio de Janeiro. A expectativa da equipe é que até lá ele esteja recuperado. Segundo o filho, nos últimos dias Agnaldo Timóteo fez uma maratona de apresentações, o que pode ter prejudicado a sua saúde.

adblock ativo