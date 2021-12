Agerba recomenda estrada como opção para chegar à ilha

O movimento de saída da cidade foi considerado tímido nesta quinta-feira, 1º, véspera do feriado prolongado em função do 2 de Novembro (Dia de Finados). A expectativa na Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) é que, nesta sexta-feira, 2, o número de embarques seja maior na Rodoviária de Salvador e nos terminais marítimos de São Joaquim e Náutico da Bahia (de onde saem as lanchas para Mar Grande e os catamarãs para Morro de São Paulo).

Quanto ao sistema ferryboat, o diretor da Agerba, Eduardo Pessôa, reiterou a recomendação feita no feriado de 12 de outubro: "Pedimos aos usuários que evitem a travessia marítima e optem por viajar por terra, tanto na ida quanto no retorno, pois estamos com apenas três dos sete ferries em funcionamento".

Sem hora marcada - Com este sistema náutico deficitário, a Agerba, que desde 20 de setembro assumiu o controle, após afastar a concessionária TWB, suspendeu a venda de passagens com hora marcada. Portanto, quem for viajar precisa se programar também para a volta do feriado, para não enfrentar mais transtornos.

"Não temos condições de atender à demanda. Seria desonestidade vender com hora marcada e colocar o usuário para esperar de duas a três horas para embarcar".

No entanto, ontem não foram vistas grandes filas para embarque de pedestres no ferry e o tempo médio de espera para os passageiros que foram de carro era de 30 minutos. Os ferries estão operando em esquema bate-volta, das 5h às 23h30, mas este horário pode ser estendido caso haja demanda suficiente de usuários.

"Negociei no trabalho para sair mais cedo e vim direto para cá pensando que estivesse muito cheio, mas fiquei aliviado ao ver que o movimento está normal", contou o bancário Jair Alves.

"Fiz a coisa certa, pois mais tarde e até mesmo amanhã (hoje) isso aqui vai estar insuportável. Na volta, farei o mesmo: antecipo o retorno para não perder tempo", completou Alves, antes de embarcar para a ilha.

