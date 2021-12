Agerba diz que intervenção do ferry acaba em 20 dias

Dentro dos próximos 20 dias, a Agência Estadual de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) deve concluir a intervenção no sistema ferryboat. Na ocasião, será entregue ao governador Jaques Wagner um relatório detalhado sobre problemas e investimentos necessários. O relatório vai detalhar, inclusive, os investimentos feitos em cada uma das embarcações. A estimativa feita pelo diretor-executivo da Agerba, Eduardo Pessôa, é que o custo com a reforma de quatro dos sete ferries que compõem a frota fique em torno de R$ 10 milhões.

"Esse valor deverá ser deduzido no acerto de contas com a TWB. O processo de caducidade do contrato firmado entre o governo do Estado e a concessionária já está em andamento", afirma. O diretor diz que a Agerba encontrou uma frota sucateada, assumindo responsabilidades que deveriam ser da antiga concessionária. "Somado a tudo isso, existe ainda a dívida da empresa com o Estado referente a multas e receitas acessórias que também vamos cobrar", acrescentou.

Além da auditoria interna, o período de intervenção tem o objetivo de devolver as embarcações em condições de uso. A previsão é que até o final deste mês a frota opere de forma completa.

"A Internacional Marítima assumirá o controle em caráter emergencial até que uma nova licitação seja realizada", garante Pessôa. Segundo Pessôa, a nova concessionária vai poder se dedicar a outras melhorias, como a revitalização dos terminais de São Joaquim e Bom Despacho. A reportagem entrou em contato com a administração da TWB. A resposta da empresa é que ela não faz mais pronunciamentos sobre o sistema. A concessionária Internacional Marítima também foi procurada, mas não deu retorno.

Reforma - Embora as notícias do diretor da Agerba sobre o sistema sejam otimistas, os usuários andam desanimados em relação ao meio de transporte. O taxista Givaldo Araújo, que realiza semanalmente a travessia marítima, diz que deposita as esperanças na construção da ponte Salvador-Itaparica. "Enquanto não construírem a ponte, toda empresa que entrar vai ser a mesma coisa. A intervenção do Estado conseguiu piorar o serviço que já era péssimo", disse. Ele contou que ontem, esperou três horas para embarcar.

A expectativa de muita gente era que a situação fosse normalizada após o feriado prolongado, mas o problema persiste. O ferry Ivete Sangalo quebrou na última segunda-feira. Na manhã desta terça-feira, a assessoria da Agerba disse que o defeito já tinha sido sanado e que a embarcação tinha voltado a trafegar.

Devido ao número reduzido de embarcações, desde que a Agerba assumiu o controle do serviço, a venda de passagens com hora marcada foi suspensa. As filas continuam grandes e o tempo de espera pelo embarque tem sido em torno de três horas durante situações em que a demanda aumenta, como nos feriados.

Funcionários - Entre as irregularidades praticadas pela TWB, segundo o diretor-executivo da Agerba Eduardo Pessôa, foi descoberto que os direitos trabalhistas dos funcionários não estavam sendo assegurados pela concessionária.

"Notamos que a empresa não estava depositando o FGTS dos seus empregados, bem como estava descontando alguns valores referentes a empréstimos consignados, mas não estava repassando para a instituição financeira. Com isso, as pessoas estavam com o nome negativado".

