Agentes penitenciários param por 72 horas

Os agentes penitenciários do estado da Bahia decretaram paralisação das atividades, nesta quarta-feira, 17, por 72 horas. Na pauta de reivindicação constam pagamento de insalubridade, reestatização de todas as unidades terceirizadas ou em cogestão prisionais, convocação de todos os habilitados do concurso de 2014 e encaminhamento do projeto de lei orgânica para Assembleia Legislativa da Bahia.

Segundo o coordenador do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), Reivon Pimentel, "as condições de trabalho são as piores possíveis, não dispomos de equipamento de segurança para trabalhar e só iremos encerrar os ciclos de paralisação depois que tivermos nossas reivindicações atendidas".

A agente do conjunto penal feminino Ighara Santos, 31 anos, comentou que atualmente 10 agentes trabalham no plantão, "sendo que o ideal seriam 20".

Secretário

Procurado por A TARDE, o titular da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, Nestor Duarte, informou que a categoria decidiu paralisar as atividades desde o dia 2 de agosto.

"Nós não concordamos com essa medida, mas respeitamos a iniciativa", disse o gestor público.

Duarte argumentou que uma das reivindicações que constam na pauta da categoria são relativas a contratações, mas que é preciso reconhecer o trabalho que já vem sendo feito no estado.

"Há 16 anos não tínhamos concurso público para agentes penitenciários, porém na gestão do governador Jaques Wagner foi aberto edital em 2014. Dos 490 concursados, 390 já foram chamados", disse Duarte.

"Para cada agente concursado tiramos um reda (funcionário com contrato temporário) e, atualmente, apenas 20 redas trabalham nas penitenciárias", explicou.

Outra questão que o secretário esclareceu foi sobre a militarização na secretaria. "É importante deixar claro que 8% dos diretores são agentes penitenciários e menos de 20% dos diretores são vinculados às polícias Militar ou Civil".

Questionado sobre o não pagamento da insalubridade aos servidores, Nestor Duarte respondeu que foram incorporados 20% e, depois, mais 6% no salário-base. "A junta médica do estado, depois de amplo debate, entendeu, técnica e legalmente, como não sendo condição insalubre".

Ele comentou, ainda, que as unidades estão funcionando normalmente e a paralisação teve "baixíssíma adesão", tanto na capital quanto no interior. "Espero que o diálogo seja retomado e possamos conversar com os servidores", finalizou.

