Agentes penitenciários deflagram greve por tempo indetermina

Os agentes penitenciários deflagraram greve por tempo indeterminado nesta quinta-feira, 15, na Bahia. Eles protestam nesta manhã em frente ao Complexo Prisional da Mata Escura. De acordo com o coordenador do sindicato da categoria, Geonias Oliveira, os trabalhadores encaminharam uma pauta para o governo com 30 reivindicações e deu um prazo até o dia 9 de maio para obter uma resposta.

"Eles não deram nenhum posicionamento. Então, no dia 10 aprovamos a greve. Depois disso, eles chamaram para conversar. Já tínhamos decidido que se eles atendessem pelo menos 8 dos 30 itens suspenderíamos a greve, mas isso não aconteceu", explica Geonias Oliveira.

As principais reivindicações é a confecção de uma lei orgânica que regulamente a carreira de agente penitenciário, execução imediata de concurso, aposentadoria especial, pagamento de insalubridade para todos servidores, fim da revista vexatória, porte funcional de arma, auxílio alimentação e revisão da carga horária.

"A proposta encaminhada pelo governo de concreto atende apenas ao pedido de concurso público, mas estabelece o prazo para conclusão após a eleição, o que não aceitamos, já que ninguém sabe quem vai ganhar. Queremos que eles concluam o concurso antes da eleição, mesmo que não tenha a nomeação. Os outros itens, eles abordam de forma genérica".

Durante a greve, o sindicato mantém 60% do efetivo trabalhando para realizar atendimento médico de urgência, servir alimentação dos presos, fornecer medicação de uso contínuo, cumprir decisão judicial, como alvará de soltura e abrir as celas para banho de sol. Foram suspensas visitas, recebimento e transferência de presos.

A reportagem tentou falar com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), por meio dos telefones fixo e móveis da assessoria, mas não conseguiu contato.

adblock ativo