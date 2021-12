Agente penitenciário é achado morto após 15 dias sumido

O agente penitenciário André Luis Monteiro Teles, desaparecido desde o dia 24 de janeiro, quando saiu do trabalho, no Conjunto Penal de Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador) foi encontrado nesta segunda-feira, 8, no Instituto Médico Legal (IML) de Feira de Santana. O corpo dele tinha marcas de estrangulamento, além de dois tiros.

De acordo com colegas do agente, a vítima estava voltando para Castelo Branco, bairro onde morava, quando desapareceu.

"André só tinha cinco meses na companhia. A mãe dele sofre de câncer e cuida de dois filhos pequenos. Mas a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) não prestaram nenhum apoio à família", disse o também agente penitenciário Gilmar.

O enterro de André Luis será na tarde desta terça, 9, no cemitério de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário. A reportagem do Portal A TARDE tentou entrar em contato com a Seap e SSP mas não teve sucesso.

