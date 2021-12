Agente de trânsito é baleado no rosto durante trabalho em Camaçari

A Associação de Moradores e Amigos da Barra (Amabarra) pediu ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) uma mudança no modelo do Carnaval no bairro. Eles querem a retirada dos trios e camarotes do Circuito Dodô e fazer uma festa com um formato diferente. Saiba mais no #PortalATARDE, acessando o link na bio. Carlos Casaes | Ag. A TARDE #Carnaval #Barra #CircuitoDodô #ATARDE

Um agente de trânsito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi baleado no rosto durante o trabalho. O supervisor de Trânsito e Transporte da cidade, Marcos Antônio Santos Bonfim, foi atingido por um tiro acidental feito por um colega de trabalho.

De acordo com o site Camaçari Notícias, a vítima estava na sede do órgão quando outro funcionário foi manusear a arma e disparou acidentalmente. Marcos Antônio foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Camaçari (HGC) e depois transferido para o Hospital Geral da Bahia (HGE), em Salvador. De acordo com a STT, o estado de saúde dele é estável.

O caso foi registrado na 18ª Delegacia. A STT também informou que instaurar um processo de sindicância para apurar administrativamente a ocorrência.

adblock ativo