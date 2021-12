Agente de trânsito de Ilhéus afirma ter sido agredido após aplicar multa

Um agente de trânsito de Ilhéus, no sul da Bahia, alega que foi agredido após multar um motorista que parou em local proibido. Antônio de Souza Brito, agente municipal da Superintendência de Transporte e Trânsito (Sutran), de Ilhéus, contou que o carro do agressor estava obstruindo uma via pública, localizada no centro da cidade. O caso aconteceu na sexta-feira, 1º, mas foi divulgado pela prefeitura de Ilhéus na quarta-feira, 6.

De acordo com a nota, o agente explicou à polícia que o motorista não gostou da cobrança da multa, retirou o veículo da área indevida, mas retornou minutos depois acompanhado de um amigo, agredindo o servidor público com socos e chutes. Ele contou que estava de costas no momento da agressão, concluindo o preenchimento da ata de infração.

Antônio está com hematomas no olho esquerdo e passou por exame de corpo delito. A prefeitura ainda informou que um inquérito, sob responsabilidade do delegado Evy Paternostro, foi aberto e está sendo conduzido na 7ª Coordenadoria Regional de Polícia (Coorpin). A direção da Sutran disse estar acompanhando o processo e que vai cobrar das autoridades a punição do culpado.

