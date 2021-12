Agências do Banco do Brasil e Bradesco são explodidas em Araci

Um bando de bandidos explodiu uma agência do Banco do Brasil e do Bradesco na madrugada desta quinta-feira, 7. A ação criminosa aconteceu por volta das 2h40, no município de Araci, região do sisal na Bahia.

Os caixas eletrônicos foram violados e a estrutura dos bancos ficou destruída por conta dos explosivos. Durante o crime, os assaltantes ainda incendiaram um carro e dispararam vários tiros para alto, no centro do município.

Quando a guarnição da Polícia Militar chegou no local, os criminosos já haviam fugido. Não há informações de feridos nem do valor roubado dos dois bancos.

Mais dois bancos

Cerca de 1h30 antes, outras duas agências dos mesmos bancos foram explodidas nesta madrugada no distrito de Pilar (a 276 quilômetros de Araci). Os policiais chegaram e trocaram tiros com o grupo fortemente armado. Pessoas foram feitas reféns, impedindo a perseguição policial.

Contudo, não há informações se as vítimas já foram soltas e nem se houve algum valor levado dos bancos. Parte das estruturas ficaram danificadas por conta dos estouros.

Malhada

Na noite desta quarta, 6, mais uma agência do Banco do Brasil foi explodida. Desta vez, a ação criminosa foi no município baiano de Malhada. Após o crime, o grupo de 12 homens fugiu em um carro Mitsubishi L200, sentido BA-160.

Ao todo, foram três agências do Banco do Brasil e duas do Bradesco explodidas no período de 24 horas.

