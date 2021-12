Agências de Salvador são autuadas por descumprir "Lei dos 15 minutos"

Oito agências pertencentes aos bancos Bradesco, Itaú e Santander em Salvador foram autuadas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA). Segundo informações do órgão, a notificação aconteceu devido ao descumprimento da "Lei dos 15 minutos" (Lei nº 5.978/2001)

A autuação das agências bancárias aconteceu durante os 10 primeiros dias de dezembro e teve como base denúncias realizadas por consumidores e enviadas ao Procon, por meio do aplicativo de celular "Procon BA Mobile". A "Lei dos 15 minutos", como o próprio nome sugere, limita, em 15 minutos o tempo máximo de espera para atendimento nos bancos. Caso o dia seja de pico, o prazo pode aumentar e atingir 30 minutos.

O aplicativo "Procon BA Mobile" está disponível gratuitamente e atende as plataformas IOS e Android. As denúncias também podem ser feitas através do e-mail denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br ou presencialmente na sede do Procon-BA, localizada no centro de Salvador. Na ação, o consumidor deve apresentar a sua senha de atendimento da agência em questão, carimbadas pelo caixa, a fim de comprovar o tempo no qual ele permaneceu na fila.

