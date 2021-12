Agências bancárias são alvos de criminosos em Serra Dourada

As agências do Banco do Brasil e do Bradesco foram explodidas por um grupo fortemente armado na madrugada desta terça-feira, 17, na cidade de Serra Dourada (a 783 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada às 2h. Após saquearem as agências, o bando com mais de seis integrantes efetuou disparos pela cidade e fugiu por uma estrada vicinal, abandonando o veículo modelo Toyota SW-4 com os pneus furados.

Ainda segundo a polícia, não há informações do valor roubado. Até o momento, ninguém foi preso.

Os suspeitos efetuaram diversos disparos pelas ruas da cidade após o roubo

