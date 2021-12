Agências bancárias na Bahia atrasam horário de abertura nesta sexta

Por conta de uma paralisação nacional dos bancários nesta sexta-feira, 10, as agências na Bahia devem atrasar a abertura em uma hora. A decisão foi tomada em assembleia geral da categoria, realizada na quarta, 8, quando os trabalhadores rejeitaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) de reposição da inflação no salário, participação nos lucros e demais verbas.

Também nesta sexta, os bancários participam do Dia do Basta, com manifestação no Comércio, em Salvador. O ato marca o Dia Nacional de Luta e Paralisação, organizado pelas centrais sindicais, contra "os retrocessos impostos pela agenda neoliberal, como retirada de direitos, desemprego, privatizações e aumento do preço do gás de cozinha e dos combustíveis, e por Lula livre", segundo o sindicato.

