Agências bancárias de quatro cidades baianas são assaltadas

Quatro agências bancárias no interior da Bahia foram alvos de criminosos nesta terça-feira, 3. Três ações aconteceram durante a madrugada no distrito de Humildes, em Feira de Santana, no Sítio do Conde, no Conde, e no município de Barra.

O último crime aconteceu nesta manhã na cidade de Várzea Nova, que fica próximo à cidade de Jacobina (330 quilômetros de Salvador).

Uma pessoa, que estava dentro da agência do Banco do Brasil (BB), foi baleada e morreu, de acordo com a polícia. Ainda não há informações de quem teria efetuado o disparo. O site Várzea Nova Notícia em Foco disse que a vítima é um comerciante, outras três pessoas foram feridas na ação.

De acordo com o delegado Fábio Santos, responsável pela 16ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), há informações de que os bandidos levaram reféns, mas não foi confirmado que há feridos. A polícia está em busca dos assaltantes neste momento.

Barra

Apesar de não ter tido feridos, o assalto na cidade de Barra também levou terror aos moradores. Isso porque cerca de 20 homens fortemente armados atiraram contra imóveis da cidade enquanto os demais comparsas roubavam o caixa eletrônico do BB. O prédio da delegacia, posto da Polícia Militar e residências foram alvejados.

Os bandidos explodiram cinco caixas eletrônicos e arrombaram o cofre da agência. O valor roubado não foi informado. A polícia também faz buscas pelos criminosos.

Sítio do Conde

Assaltantes chegaram por volta de 3 horas no distrito de Sítio do Conde e detoram o caixa eletrônico do BB. O impacto dos explosivos derrubou as paredes do posto turístico, onde o equipamento estava instalado. Após a ação, os bandidos fugiram abandonando explosivos na cidade.

Policiais especializados do Batalhão de Choque foram chamados para detonar o material e a região onde estão os explosivos foi interditada. Ninguém ficou ferido, apesar dos bandidos terem atirado para cima durante a fuga, de acordo com o major Michel Miller, comandante da 51ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Humildes

No distrito de Humildes, em Feira de Santana, foi detonado um caixa eletrônico do Bradesco. Um grupo de homens armado chegou por volta de 2 horas no local e detonou o equipamento.

Segundo o site Acorda Cidade, a explosão impactou na estrutura de uma casa vizinha, que ficou com as paredes rachadas. Não há informações sobre o valor roubado.



Investigação



O investigador Rogério Luna, do Grupo Avançado de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras (Garcif), disse que a polícia trabalha com a tese de que os crimes não têm relação. "Foram pontuais. Não tem correlação. Vários grupos estão sendo investigados. A gente atribui (o número de crimes) à época do ano".



Este ano foram registrados 180 ataques contra agências, de acordo com levantamento do Sindicato dos Bancários da Bahia. São 13 casos a mais do que em 2012, quando foram contabilizadas 167 ocorrências.

*Colaborou Miriam Hermes | Sucursal Barreiras

