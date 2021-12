Agências baianas do INSS têm grande procura após greve

As agências do INSS reabriram nesta quinta-feira, 1º, para atendimento ao público após greve iniciada no último dia 7 de julho. Na quarta, 30, os servidores retomaram ao trabalho, mas apenas com serviços internos.

Nesta manhã, com o início do atendimento externo, as agências amanheceram lotadas. Uma das pessoas que acordou cedo para ir ao INSS foi Valdelice Ferreira Bastos, 66 anos. Ela já poderia estar aposentada, mas não conseguiu dar entrada no benefício por conta da paralisação da Previdência Social.

"A greve me prejudicou, porque minha aposentadoria já está atrasada", disse. Ansiosa para solicitar o benefício, Valdelice chegou na agência do Comércio às 4h30 e, mesmo assim, teme que não consiga atendimento, por conta do número de pessoas no local.

Greve

Os trabalhadores aceitaram proposta de reajuste de 10,8%, pagas em duas parcelas em agosto deste ano e em janeiro de 2017. Os servidores pediam aumento de 27,3%.

A greve foi nacional e teve adesão em Salvador e no interior da Bahia.

