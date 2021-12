Agência Móvel da Coelba atende em Lauro essa semana

A Agência Móvel da Coelba, veículo que presta serviços da empresa de abastecimento e distribuição de luz, atende em Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador) a partir desta segunda-feira, 14, até o dia 18 de dezembro.

Os interessados devem apresentar CPF, identidade, última fatura de energia e Número de Identificação Social (NIS) ou cartão do Bolsa Família ou número do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O atendimento será no estacionamento da Mega Insinuante da Avenida Santos Drumond, Estrada do Coco, das 8h às 17h.

Estará disponível o cadastramento na Tarifa Social de Energia, benefício do Governo Federal que concede descontos de até 65% na conta de luz, serviços como pedidos de novas ligações, parcelamento de débitos, segunda via de conta de energia e religações.

