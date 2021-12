Agência mantém reduzida a vazão de Sobradinho

Até o final de março, a Agência Nacional de Águas (ANA) manterá a vazão defluente da barragem de Sobradinho, no rio São Francisco, em 800 m³/s, apesar das chuvas que estão caindo em praticamente toda a bacia hidrográfica do Velho Chico - com precipitações de 120 milímetros (mm), acima da media histórica.

A previsão da equipe técnica da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) é que, até o final deste mês, o nível do reservatório alcance 8% da capacidade. Mesmo com o quadro positivo, conforme o setor elétrico, a vazão defluente reduzida será mantida.

Usuários das águas do rio representados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), questionam a medida, considerada prejudicial para diversas atividades, inclusive a navegação, nas regiões abaixo do reservatório.

Para a próxima semana, há reunião prevista entre as partes envolvidas para aprofundar as discussões acerca dos efeitos negativos da baixa vazão, uma vez que a média histórica registrada é de 1.825 m³/s e a mínima aprovada neste período crítico de seca chega a 800 m³/s.

Oeste

No oeste baiano, os dados dos institutos de meteorologia indicam que a temporada de chuvas deste ano já registra números superiores às médias históricas. Em Barreiras, cidade polo da região, o Instituto Climatempo aponta este janeiro como o segundo com mais chuvas nos últimos 30 anos.

Nessas três décadas, o mês de janeiro de 1979 acumulou 520,3 mm de precipitação pluviométrica, enquanto que neste ano, até esta terça-feira, 26, já havia o registro de 488,8 mm.

Em Santa Rita de Cássia, o Inmet contabilizou 750 mm de chuvas nos primeiros 25 dias do ano, enquanto que a média histórica do município (dos últimos 30 anos) é de 149,2 mm em janeiro.

Na segunda, 25, o prefeito Joaquim Geraldo decretou situação de emergência no município, onde as BAs 451 e 225 ficaram destruídas pela força das águas, isolando Santa Rita de Cássia das cidades de Mansidão, Formosa do Rio Preto e Barra.

Em alguns povoados ribeirinhos do rio Preto e afluentes, as águas invadiram casas e comércio. Não há uma estimativa de famílias desabrigadas, no entanto as escolas públicas da sede e da zona rural estão alojando muitas pessoas prejudicadas.

Embora já esteja perdendo força, o fenômeno conhecido como zona de convergência do Alântico sul (ZCAS) permanece atuando sobre a Bahia, conforme o departamento de meteorologia do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema).

Para esta quarta, 27, há previsão de mais chuvas, com destaque para as regiões oeste, sudoeste, nordeste e na Chapada Diamantina.

