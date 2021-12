Agência é assaltada e gerente é feito refém em Itajuípe

Quatro homens armados com fuzis, utilizando os veículos Hilux e um Uno, assaltaram a agência do Bradesco de Itajuípe, microregião de de Ilhéus e Itabuna, no sul do estado, na manhã desta quarta feira, 14.

De acordo com o site Plantão Itabuna, o gerente administrativo, de prenome Gustavo, foi levado como refém e libertado posteriormente na BR-101. O veículo Uno foi incendiado na estrada que dá acesso a Barro Preto e os bandidos continuaram a fuga com o outro carro. O valor roubado não foi divulgado.

Um terceiro veículo, um Strada, também foi encontrado abandonado na zona rural de Itajuípe e, provavelmente, pertencia a um desconehcido que cortava mato para alimentar cavalo no momento em que os bandidos tocavam fogo no Uno.

