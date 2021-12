Agência dos Correios de Irará é invadida

Três homens arrombaram na madrugada desta quinta-feira, 19, uma agência dos Correios do município de Irará (a 133 km de Salvador). O arrombamento aconteceu por volta das 3h e segundo a polícia os responsáveis chegaram ao local a pé. Algumas encomendas foram levadas pelos assaltantes e até o momento não se sabe se algum valor em dinheiro foi roubado.

De acordo com informações da polícia, os homens chegaram a agência e dois deles pularam o muro e arrombaram um cadeado de uma porta lateral. Dentro do prédio eles reviraram tudo e levaram algumas encomendas. "Não se sabe ainda se o cofre, que fica na sala da tesouraria, foi aberto e se o valor que estava lá foi roubado. Somente a pericia pode entrar no local", informou um policial de plantão na delegacia local.

As investigações estão sendo conduzidas pela delegada Edleuza Sueli Cardoso titular da delegacia local e ainda não tem informações que levem a identificação dos assaltantes.

Os Correios por se tratar de uma autarquia do governo federal a perícia fica a cargo da Polícia Federal. Até o fechamento da matéria a pericia não havia sido realizada no local.

adblock ativo