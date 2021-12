Uma agência do Banco do Brasil foi incendiada na madrugada desta segunda-feira, 12, no município de São Domingos (a 254 quilômetros de Salvador), na região sisaleira da Bahia. A suspeita é que o fogo tenha sido provocado por três homens que tentaram explodir os caixas eletrônicos do banco.

Por volta das 4h10, a polícia foi acionada após relatos de explosões no local. Quando as guarnições chegaram, moradores e funcionários da empresa relataram ter escultado duas explosões. De acordo com o site Calila Notícias, as chamas foram contidas após os funcionários do banco solicitarem um carro pipa.

Por conta do fogo, a agência ficou completamente destruída. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso. Também não há informações se os suspeitos conseguiram levar algum valor do banco.

Da Redação Agência do BB pega fogo em São Domingos

