Agência do BB é alvo de bandidos em Boa Nova

A agência do Banco do Brasil no município de Boa Nova, no sudoeste da Bahia, foi alvo de criminosos na madrugada desta terça-feira, 4. De acordo com o site Giro Ipiaú, , os criminosos chegaram na cidade por volta de 1 hora da madrugada.

Os suspeitos usaram explosivos na agência, que ficou parcialmente destruída na ação. Contudo, não há informações se os bandidos conseguiram roubar o dinheiro do banco.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizada (Draco) estão na cidade, investigando o crime.

Esse é a 24ª ocorrência envolvendo ataques a bancos na Bahia, segundo balanço divulgado pelo Sindicato dos Bancários do Estado.

