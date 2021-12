Agência do Banco do Brasil é alvo de criminosos em Andorinha

Uma agência do Banco do Brasil foi explodida na madrugada desta segunda-feira, 5, no município de Andorinha (a 427 quilômetros de Salvador). Durante o ataque, que aconteceu por volta das 2h30, os criminosos efetuaram diversos disparos contra a unidade da Polícia Militar da cidade.

Com o uso de explosivos, os assaltantes destruíram os caixas eletrônicos e parte da agência. Segundo o site Jaguariri Online, esta é a segunda vez que o banco é explodido. Não há informações sobre o valor roubado dos caixas nem sobre feridos.

A explosão deixou a frente da agência bancária com a parede destruída

adblock ativo