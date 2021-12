Agência de modelos faz seleção em Salvador

O sonho de se tornar a próxima Gisele Bündchen está mais perto da baianas. Uma das principais agências de modelos do país, a Mega Model, está promovendo um concurso itinerante em busca da nova estrela das passarelas. E a partir desta quarta-feira, 1º, até o dia 12 de junho, ônibus estará na Bahia. Ao todo serão 9 cidades baianas contempladas pelo concurso. A primeira parada será na capital, já nesta quarta.

O concurso vai percorrer ao todo 300 cidades brasileiras em busca de uma nova estrela das passarelas.

As garotas de 16 a 30 anos interessadas em participar do concurso podem ir ao Shopping da Bahia, das 14h às 18h. O ônibus passará ainda por Camaçari, Simões Filho, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itambé, Itapetinga, Eunápolis e Prado.

No final do concurso a vencedora vai ganhar mais de R$ 1 milhão em prêmios. O 2º e 3º lugar também ganharão um contrato com Mega Model.

