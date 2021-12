Agência de banco é explodida e casa destruída em Andorinha

A agência do Banco do Brasil do município de Andorinha (423 km de Salvador), no norte da Bahia, foi explodida durante assalto realizado por cerca de dez bandidos na madrugada desta sexta-feira, 1. De acordo com o site Maravilha Notícias, o roubo ocorreu entre 3h e 4h e ainda não se sabe a quantia que foi levada. Uma residência ao lado da agência também ficou destruída após a ação.

Os bandidos atiraram ao mesmo tempo contra o Posto da Polícia Militar e a Agência do Banco do Brasil, em ação parecida com o assalto ao banco no município de Wanderley, no oeste baiano, no dia 3 de abril. O Maravilha Notícias informa que a ação assustou a população da cidade, que "foi acordada com grandes estrondos".

