Agência da Caixa Econômica é invadida no município de Irará

Uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) foi invadida e assaltada na madrugada desta sexta-feira, 23, por volta das 6h40, no município de Irará (distante a 128 km de Salvador).

Os bandidos fizeram um buraco na parede lateral do banco para entrar no estabelecimento. Após a invasão, eles desligaram os alarmes e levaram dois revolveres calibre 38 com munição e dois rádios, pertencentes a uma empresa terceirizada que fazia a segurança ao banco, além de uma quantia em dinheiro, não foi divulgada pela polícia.

A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar no local os bandidos já haviam fugido. O crime foi confirmado pela Delegacia Territorial de Irará, no entanto, ainda não há registro da ocorrência.

adblock ativo