Agência bancária pega fogo em Lauro de Freitas

Uma agência bancária pegou fogo durante a madrugada desta terça-feira, 27, na BA-093, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O vigilante do shopping onde a unidade do HSBC está instalada, José Augusto, percebeu o incêndio e acionou o Corpo de Bombeiros.

Segundo os bombeiros, as chamas começaram no fundo da agência, onde funciona um almoxarifado. A cabo Eliete Reis disse para uma emissora de televisão que a porta dos fundos da agência estava aberta. A razão do local não está trancado durante a madrugada não foi esclarecida.

A agência foi parcialmente destruída. Os caixas eletrônicos não foram atingidos, mas o sistema de segurança desligou automaticamente os equipamentos.

Peritos vão investigar o que teria provocado o incêndio. Durante a investigação, a agência continuará fechada.

A ocorrência aconteceu um dia após os bancários decidirem encerrar a greve de 21 dias. Eles aceitaram a proposta de reajuste de 10%.

Fumaça se espalhou pelas dependências do banco (Foto: Reprodução | TV Record)

adblock ativo