Agência bancária é explodida em São Miguel das Matas

Uma agência do Banco do Brasil no município de São Miguel das Matas (a 200 km de Salvador) foi explodida por criminosos na madrugada deste domingo, 26. Devido à força da explosão, toda estrutura do prédio foi danificada.

De acordo com a Delegacia de Polícia da cidade, cerca de 15 homens encapuzados com fuzis realizaram o crime por volta das 3h. Após utilizar emulsão explosiva em toda agência, os bandidos roubaram o dinheiro de dois caixas eletrônicos.

Para impedir qualquer tentativa de perseguição, os assaltante atearam fogo em um dos veículos utilizados na fuga. A polícia não informou a quantia roubada.

