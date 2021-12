Agência bancária é atacada por bandidos em Barra do Choça

Uma agência do Banco do Brasil foi atacada em Barra do Choça, distrito do município de Porções (a 444 quilômetros de Salvador), na madrugada deste domingo, 27.

De acordo com o blog do Jorge Amorim, os bandidos tentaram arrombar um dos terminais com um maçarico, mas não conseguiram. Além disso, moradores da região ouviram uma explosão antes da saída dos criminosos da agência.

Logo depois da explosão, a Polícia Militar da cidade foi chamada. O Corpo de Bombeiros também foi chamado para conter um pequeno incêndio dentro da agência. No entanto, a equipe só chegou por volta da das 8h40. A agência ficou parcialmente destruída.

