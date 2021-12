Aeroportos baianos recebem novas rotas aéreas após reformas

As novas rotas da Azul Linhas Aéreas Brasileiras foram inauguradas na Bahia para os aeroportos 'Governador João Durval Carneiro', em Feira de Santana, e '9 de Maio', em Teixeira de Freitas, na manhã desta quarta-feira, 10. O evento contou com a presença do governador Jaques Wagner em um voo teste que saiu de de Salvador para Teixeira de Freitas, seguindo então para Feira de Santana. Os dois aeroportos passaram por obras de recuperação e ampliação e começam a operar nos dias 28 e 29 de setembro, respectivamente.

"A Bahia vem colhendo bons frutos. Essas reformas e ampliações dos aeroportos, com novas rotas e voos, vão facilitar a ida e a vinda das pessoas, melhorar a locomoção e dar mais opções para a população ter mais acesso a outros lugares do país", destacou Wagner.

Com a aquisição das novas rotas, Teixeira de Freitas terá voos semanais para Salvador e Confins, em Minas Gerais, com 70 lugares cada e saída às segundas , quartas e sextas-feiras, às 17h25, e chegada em Belo Horizonte por volta das 19h. Além disso, os passageiros podem utilizar outros 26 destinos através de conexões.

O investimento do Governo do Estado no aeroporto de Feira de Santana foi de R$ 5 milhões. Foram feitas reformas na pista de pouso e decolagem, e requalificação do terminal de passageiros.

Após a reforma, o aeroporto de Teixeira de Freitas passou a contar com sinalização da pista de pouso, uma Seção Contra Incêndio (SCI), auxiliada por veículo, muro e cerca patrimonial. O local ainda teve a recuperação do balizamento noturno, pinturas das torres de iluminação do pátio, reforma do terminal de passageiros, além da limpeza de toda a área.

Incentivos

Com o objetivo de promover a expansão da aviação regional da Bahia, o Governo do Estado adotou uma política de incentivos. As empresas aéreas que alcançarem dez ou mais municípios no estado terão direito à alíquota do ICMS mais baixa, de 7%. As demais alíquotas seguem um gradiente de acordo com o número de municípios atendidos: a alíquota fica em 10% para empresas que chegarem a oito ou nove municípios; em 12%, para as que alcançarem sete; e, para as que alcançarem seis municípios, a alíquota fica em 14%.

adblock ativo